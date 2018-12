Banche, cresce idea Abi su blockchain

(ANSA) - MILANO, 1 DIC - Cresce 'Spunta Banca Project', il progetto di applicazione di una blockchain alla spunta interbancaria, cioè alla verifica della corrispondenza delle attività che interessano due banche diverse. Sono al momento - si legge in un comunicato dell'Abi - 17 le banche, pari al 65% del mondo del credito in Italia, che partecipano alla sperimentazione sulla nuova tecnologia. Per ora sono stati caricati circa 2 milioni di movimenti, due mesi di dati reali. Le 'query', ossia le interrogazioni del database per i movimenti di un nodo, hanno avuto un risultato medio di 3,28 secondi. Il progetto, coordinato da Abi Lab, il Centro di ricerca e innovazione promosso dall'Associazione bancaria italiana, ha l'obiettivo di applicare la blockchain ai processi interbancari. I partner tecnici sono NTT Data e Sia, oltre a Corda di R3 per la piattaforma.

Proprio con l'azienda di software R3 l'Associazione bancaria ha sottoscritto un accordo per sviluppare applicazioni e soluzioni sulla piattaforma di blockchain Corda.