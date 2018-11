Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che guardano al G20 di Buenos Aires ed agli esiti dell'incontro tra Usa e Cina sul tema dei dazi. Restano in primo piano anche la situazione politica nel Regno Unito dopo l'accordo sulla Brexit, la politica della Fed sui tassi d'interesse e la trattativa dell'Italia con l'Europa per la manovra di Bilancio. In rialzo l'euro sul dollaro che tratta a 1,1379 a Londra.

Piatto l'indice d'area Stoxx 600. In terreno positivo Parigi (+0,2%), Madrid (+0,15%) e Francoforte (+0,12%). Piatta Londra (+0,01%).