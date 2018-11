Manovra: polemiche sulle tessere per il reddito. Interrogazione FdI

E' ripreso in commissione Bilancio della Camera l'esame degli emendamenti alla manovra. La commissione sta ancora vagliando le proposte di modifica all'articolo 20, quello che introduce i due fondi per reddito di cittadinanza e pensioni. Il Pd sta chiedendo con insistenza spiegazioni al governo sulla questione delle 'tessere' che, secondo le dichiarazioni anche del vicepremier Luigi Di Maio, sarebbero già in stampa per permettere la distribuzione del nuovo sostegno per combattere la povertà.

Sollecitata più volte il sottosegretario all'Economia Laura Castelli ha chiesto di tornare al merito degli emendamenti in esame, senza rispondere sul punto.

"Fratelli d'Italia pretende che i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria chiariscano le dichiarazioni rilasciate ieri dal vice ministro all'Economia Laura Castelli alla trasmissione Otto e ½. Stando alle sue parole infatti, sarebbero già in stampa in una non precisata tipografia milioni e milioni di tessere per l'erogazione del reddito di cittadinanza. Al di là delle imbarazzanti e confuse parole del vice ministro, ci chiediamo: se ancora non c'è una norma che autorizza la spesa come è stato possibile stampare le tessere? E se la tipografia non è l'Istituto Poligrafico dello Stato, a chi è stata affidata la stampa e a quali costi? E se queste tessere, che evidentemente non possono essere al portatore ma nominative, sono già in stampa, significa che il governo conosce già nome e cognome dei beneficiari del reddito di cittadinanza?", dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, preannunciando un'interrogazione di FDI.