Istat, fatturato dei servizi fermo

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Nel terzo trimestre 2018 l'indice generale del fatturato dei servizi "presenta una variazione congiunturale nulla, interrompendo la fase espansiva iniziata nel terzo trimestre 2014". Lo comunica l'Istat. Rispetto al secondo trimestre aumenta "solo ed in misura contenuta il fatturato del settore trasporto e magazzinaggio, mentre si rilevano flessioni per le attività professionali, scientifiche e tecniche e per i servizi di informazione e comunicazione" . Su base annua, l'indice generale grezzo cresce dell'1,4%.

Su base annua, tra i comparti più dinamici si quello relativo alla ricerca, selezione, fornitura di personale (+10,1%).

Incrementi tendenziali consistenti si registrano anche per il commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+2,2%), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,9%) e le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese in generale (+1,8%). flessione tendenziale marcata nell'attività professionali, scientifiche e tecniche (-3,2%) .