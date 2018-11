Borsa: Milano in calo con Unicredit

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Piazza Affari gira in calo (-0,1%) al traguardo di metà seduta, nonostante il calo dello spread a 290 punti dopo il tutto esaurito e il calo dei rendimenti dell'asta odierna dei Btp. Cedono i bancari Unicredit (-1,5%), Banco Bpm (-1,15%), Ubi (-1,1%) e Intesa (-1%), mentre si muove in controtendenza Mps (+5,37%), che riduce il calo da inizio anno al 57%, mentre l'esigio valore di Carige (0,19 centesimi) la espone a fluttuazioni importanti (-5%). Le possibili schiarite sui dazi tra Usa e Cina spingono invece Prysmian (+4,26%) ed Stm (+2,56%), mentre Luxottica (+2,3%) festeggia insieme a Essilor Luxottica (+1,44% a Parigi), che festeggiano il via libera dei soci a quella che Leonardo Del vecchio ha definito "Essilux" dopo il via libera alla fusione transfrontaliera.