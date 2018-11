Borsa: Europa sale, Milano in parità

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Prosegue il rialzo delle principali borse europee, toniche già in apertura sulla scia del balzo di Wall Street della vigilia, su ipotesi di un addolcimento della politica della Fed sui tassi Usa. Parigi e Londra (+0,7% entrambe) sono le migliori, seguite da Francoforte (+0,27%), mentre Milano e Madrid viaggiano sulla parità. Negativi i futures Usa in vista di una lunga serie di dati e dei verbali dell'ultimo Comitato federale della Fed. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 290 punti base e l'esito favorevole dell'asta odierna del Tesoro non frenano le vendite sui bancari in Piazza Affari, da Unicredit (-1,2%) a Intesa (-1,1%). Bene invece Santander (+3,2%) a Madrid, dopo i risultati della controllata polacca, sotto pressione invece Deutsche Bank (-2,7%) dopo le perquisizioni della polizia nella sede centrale.

Bene i semiconduttori con Ams (+4,9%) e Stm (+2,4%), su ipotesi di un armistizio sui dazi tra Usa e Cina. Scivola Daily Mail (-7,6%) dopo la trimestrale.