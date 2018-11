Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che guardano con ottimismo alla riunione del G20. Si attende anche l'incontro tra il presidente degli Usa Donald Trump e della Cina Xi Jinping. Sullo sfondo anche l'ipotesi di una politica meno restrittiva da parte della Fed.

Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1382 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 chiude in rialzo dello 0,2%. In rialzo Londra (+0,49%) e Parigi (+0,46%) mentre sono piatte Francoforte (-0,01%) e Madrid (-0,04%).