Usa: pil +3,5% nel terzo trimestre

L'economia americana nel terzo trimestre dell'anno è cresciuta del 3,5%, come nelle attese degli analisti di Wall Street. Lo comunica il Dipartimento al Tesoro Usa. Nel trimestre precedente il pil Usa era cresciuto del 4,2%. Nonostante il rallentamento la crescita è però trainata da una spesa per i consumi delle famiglie e per gli investimenti delle imprese ancora sostenuta e favorita dal taglio delle tasse per 1.500 miliardi di dollari deciso dall'amministrazione Trump.