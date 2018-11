Paolo Rocca sotto inchiesta in Argentina

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - L'ad di Tenaris Paolo Rocca è coinvolto nell'inchiesta in Argentina sul sistema di tangenti messo in piedi, secondo l'accusa da Nestor e Cristina Kirchner.

Il titolo soffre in Borsa lasciando l'8% a 10,79 euro ma il cda del gruppo "conferma il pieno supporto al suo presidente e ceo" accusato di pagamenti fatti dal gruppo nel 2008 a un funzionario di governo argentino. Il giudice Claudio Bonadio, riferisce la stampa locale argentina, ha inoltre 'bloccato', con un embargo, 4.000 milioni di pesos. Secondo il magistrato, il pagamento di tangenti da parte del gruppo Techint serviva a risolvere la situazione di Sidor in Venezuela. "Nella risoluzione di 127 pagine - scrive il giornale argentino Clarín - il giudice ha anche deciso di estendere l'accusa contro l'ex ministro della Pianificazione, Julio De Vido e il suo vice, Roberto Baratta" il cui ex-autista ora pentito, Oscar Centeno, sarebbe l'autore delle memorie che hanno permesso l'avvio delle indagini.