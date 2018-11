Borsa:Europa rialzo con Ny,Milano +0,12%

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Le Borse europee si confermano positive dopo l'apertura in rialzo di Wall Street e sulla scorta dell'atteso +3,5% registrato dal Pil Usa nel terzo trimestre.

Parigi guadagna lo 0,45%, Madrid lo 0,58%. Più marginali Londra (+0,12%), Francoforte (+0,18%) e Milano (+0,12%). Mentre gli acquisti si concentrano sui titoli legati all'informatica. Sul fronte dei cambi l'euro è debole sul dollaro e scambia 1,128 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund è stabile in area 292 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,26%. A Piazza Affari restano in luce i bancari con l'evidenza di Banco Bpm (+5,13%) che domani in consiglio decide sulla cessione degli npl e della piattaforma di gestione. Corrono anche Mps (+3,6%), Unicredit (+2,8%). Fuori dal paniere principale Carige, molto sottile, sale dell'11%. Resta sotto pressione Tenaris (-6,6%), il cui presidente e amministratore delegato Paolo Rocca è sotto inchiesta in Argentina per corruzione. Tra gli altri Pirelli cede il 2,62%, A2a il 2,56%.