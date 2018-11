Borsa: Milano positiva, sprint Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Piazza Affari inverte la rotta e gira al rialzo a metà seduta (Ftse Mib +0,2%), spinta dai bancari Banco Bpm (+5,5%), Bper (+3%), Unicredit (+2,5%), Ubi (+1,9%) e Intesa (+1,5%), con lo spread tra Btp e Bund in calo a 290 punti base. Frenano invece Tenaris (-8,18%), dopo l'inchiesta per corruzione in Argentina che coinvolge anche il presidente e amministratore delegato Paolo Rocca, e Atlantia (-2,5%), il cui amministratore delegato Giovanni Castellucci si è presentato oggi in Procura a Genova per il crollo del ponte Morandi. Deboli Ferrari (-1,2%), già sotto pressione nella vigilia per i timori di nuovi dazi sulle auto importate negli Usa, ed Fca (-1%), alla vigilia del confronto con i sindacati sul contratto e sugli stabilimenti italiani. Riduce il calo Tim (-0,7%) dopo il taglio della raccomandazione di Goldman da 'buy' a 'neutral' e del prezzo obiettivo da 80 a 60 centesimi, mentre prosegue oggi l'esame in Senato del decreto Fiscale che affronta anche il tema della rete unica con Open Fiber.