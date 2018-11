Borsa: Milano poco mossa, giù Tenaris

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Seduta poco mossa per Piazza Affari con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,18% a 19.115 punti.

In luce comunque i bancari con Banco Bpm (+4,39%), alla vigilia di un Cda che appare cruciale per la cessione degli npl e il riassetto degli asset del credito al consumo. A seguire Mps (+3,45%) e Unicredit (+1,89%) con lo spread tra Btp e Bund in calo a 290 punti base. Fuori dal paniere principale Carige guadagna l'11%. Frenano invece Tenaris (-7,08%), dopo l'inchiesta per corruzione in Argentina che coinvolge anche il presidente e amministratore delegato Paolo Rocca, e Atlantia (-1,18%), il cui amministratore delegato Giovanni Castellucci si è presentato oggi in Procura a Genova per il crollo del ponte Morandi. Tim perde l'1,15% dopo il taglio della raccomandazione di Goldman da 'buy' a 'neutral' e del prezzo obiettivo da 80 a 60 cent. Tra gli altri Pirelli lascia il 3,25%, A2a il 2,82%, Moncler l'1,74%.