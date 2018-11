Borsa: Europa migliora, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Migliorano le borse europee con Parigi e Madrid in testa a +0,4%, seguite da Milano (+0,2%) e Francoforte (+0,15%), mentre Londra (-0,01%) si porta in parità.

In rialzo (+5,5%) le richieste settimanali di mutui dopo il calo (-0,1%) di 7 giorni fa, mentre si prevedono stabili le scorte il Pil trimestrale, i consumi personali e l'indice manifatturiero della Fed di Richmond, atteso a metà pomeriggio. A due velocità gli automobilistici, con Renault (+1,8%), il cui numero uno Carlo Ghosn è interrogato dai giudici giapponesi, mentre cedono Ferrari (-1,45%) ed Fca (-1,24%), che incontra domani i sindacati italiani. Lo spread Btp/Bund a 291 punti favorisce Banco Bpm (+6%), Bper e Ubi (+3% entrambe), giù invece Caixa Bank (-2%), Bankia (-1%) e Credit Agricole (-0,54%). Sotto pressione Tenaris (-8%), il cui presidente e amministratore delegato Paolo Rocca è sotto inchiesta in Argentina per corruzione.