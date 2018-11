Borsa: Europa contrastata, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Borse europee contrastate, con Parigi e Madrid (+0,2% entrambe) positive a differenza di Milano (-0,1%), Francoforte (-0,05%) e Londra -0,22%), dopo il calo della fiducia dei consumatori in Germania e con gli occhi puntati sul prossimo G20, nonostante l'apertura del consulente economico della Casa Bianca Larry Kudlow, fiducioso su un accordo tra Usa e Cina in tema di dazi. Positivi i futures Usa, in vista di una lunga serie di dati tra cui il Pil trimestrale e l'indice manifatturiero della Fed di Chicago. A due velocità gli automobilistici, con Renault (+1,3%) e Nokian (+1%) positive e Ferrari (-1,24%) ed Fca (-1%) in difficoltà. Lo spread Btp/Bund in calo a 290 punti favorisce Banco Bpm (+5,7%), Bper (+2,7%) e Ubi (+1,8%), giù invece Caixa Bank (-2,4%), Bankia (-1,48%) e Sabadell (-1%). Sotto pressione Tenaris (-8,2%), il cui presidente e amministratore delegato Paolo Rocca è sotto inchiesta in Argentina per corruzione.