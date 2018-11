Borsa: Europa cauta, Milano -0,04%

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Appaiono caute le principali Borse europee dopo un avvio in rialzo. Parigi e Londra (+0,15% entrambe) tengono a differenza di Francoforte (+0,03%) e Milano -0,04%) appiattite sulla parità, mentre Madrid (+0,67%) ha più spunto. Sui listini europei pesa il calo della fiducia dei consumatori in Germania misurato dall'istituto Gfk, mentre i futures Usa, in vista di una lunga serie di dati tra cui il Pil trimestrale, si mantengono in rialzo. L'apertura del consulente economico della Casa Bianca Larry Kudlow, fiducioso su un accordo sui dazi tra Usa e Cina, allenta solo in parte la tensione sui titoli automobilistici, con Ferrari (-1,26%) ancora debole a differenza di Bmw (+0,3%). Lo spread Btp/Bund in calo a 293 punti favorisce Banco Bpm (+2,8%) e Bper (-2%), mentre cedono la tedesca Commerzbank (-0,69%) e la francese Credit Agricole (-0,54%). Sotto pressione Tenaris (-6,48%), il cui presidente e amministratore delegato Paolo Rocca è sotto inchiesta in Argentina per corruzione.