Piaggio Aero: debiti ammontano a 618 mln

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Ammontano a oltre 618,8 milioni i debiti al 30 settembre di Piaggio Aero, la società dell'aeronautica di Savona che il 22 novembre ha presentato dichiarazione di insolvenza al tribunale chiedendo al ministero dell'Economia l'immediata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. E' quanto emerge dalla scheda della società sul sito del Mise. I dati sul debito vengono desunti dall'elenco dei creditori al 30 settembre.

Piaggio Aero, per il 75% in capo all'emiratina Mdc Pa Cooperatief e per il 25% di Mubadala Development Company Pjsc (con sede nei Paesi Bassi), risulta avere un attivo di 494,2 milioni di euro, in base alla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre. Il fatturato nel bilancio del 2016 è stato pari a 104,4 milioni, con una perdita di 79,52 milioni.

Al 31 ottobre 2018 Piaggio Aero risultava avere un organico 1.117 dipendenti. Il Mise ha avviato la raccolta di candidature per l'incarico di commissario, che scade il 30 novembre: la scelta avverrà per sorteggio.