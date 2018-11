Mediaset: giudice, nessun abuso su Simon

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Il giudice civile di Milano Amina Simonetti ha rigettato la richiesta di Simon Fiduciaria, alla quale Vivendi ha conferito il 19,19% del capitale del Biscione, di sospendere in via d'urgenza le decisioni assunte dall'assemblea di Mediaset dello scorso 27 giugno. Il giudice ritiene che "l'eccezione sollevata da Mediaset" e finalizzata a "paralizzare l'esercizio del diritto di partecipare e di votare" in assemblea di Simon Fiduciaria "non configuri abuso del diritto".

"Non può dirsi" che "la conclusione del contratto di consulenza con Ersel", la controllante di Simon fiduciaria, "garantisca l'assoluta segregazione, al pari di un blind trust, delle azioni di Vivendi", scrive Simonetti nel provvedimento con il quale ha respinto l'istanza della fiduciaria di sospendere due delibere assunte dall'assemblea Mediaset. "Non può non considerarsi che la proprietà sostanziale delle azioni è rimasta in capo a Vivendi", che ha conferito le azioni nella fiduciaria per ottemperare alle disposizioni dell'Agcom.