Demanio: torri e fari, 27 offerte

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Sono 27 le offerte arrivate per i 6 immobili, fari, torri ed edifici costieri, proposti dal Demanio per l'edizione 2018 di Progetto valore-Fari destinata al recupero e il riuso di strutture costiere di pregio storico e paesaggistico di proprietà dello Stato.

L'edizione di quest'anno, avviata lo scorso 27 luglio, riguardava gare pubbliche per l'affitto delle strutture fino ad un massimo di 50 anni. Le offerte pervenute sono così ripartite: in Toscana sono arrivate 8 offerte per Villa Celestina a Rosignano Marittimo (LI), e 8 offerte per il Forte di Castagneto Carducci (LI).

Nella laguna di Venezia l'Ottagono di Ca' Roman ha ricevuto 3 offerte; 3 offerte anche per l'ex Colonia Onfa a Ravenna in Emilia Romagna; in Campania il Complesso ex Polveriera di Bacoli (NA) ha ricevuto 4 offerte; in Liguria a Camogli (GE) il Faro Semaforo Nuovo, a picco sul mare sul promontorio del Parco di Portofino, ha ricevuto 1 offerta.