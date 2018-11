Borsa Milano nervosa (-0,17%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Prevale il nervosismo a Piazza Affari che, al pari della altre Borse europee, oscilla senza trovare una direzione. L'indice Ftse Mib è tornato negativo (-0,17%) con un listino principale spaccato a metà. Lo spread dei decennali Btp Bund è a 291 punti base mentre l'asta dei Btp a cinque anni indicizzati ha visto salire il rendimento. Le vendite penalizzano Bper (-2,61%), Saipem (-1,22%), Banca Mediolanum (-1,21%), Luxottica (-1%), alla vigilia della chiusura dell'Ops e in vista dell'assemblea giovedì a Parigi di EssilorLuxottica (-1%), e Tenaris (-0,75%). Gli acquisti premiano invece Banca Generali (+3%), Leonardo (+1,3%) e Italgas (+1%). Poco mossa Tim (+0,24%) all'indomani dell'emendamento al dl fiscale, per favorire la nascita di una rete unica con Open Fiber, la cui approvazione è attesa oggi in aula. Segno più ma senza strappi anche per Mediaset (+0,34%) mentre il giudice ha respinto le richieste di Simon, la fiduciaria del socio Vivendi.