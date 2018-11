Borsa: Europa al palo, Milano +0,02%

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Borse europee in lieve calo con gli investitori impegnati a decifrare gli spazi di dialogo tra Ue e Italia sulla manovra mentre lo spread è ai livello della vigilia (290 punti base) e, a livello macro, le chance di un superamento della guerra dei dati tra Usa e Cina. In questo contesto prevale la cautela, registrata dall'andamento dei listini del Vecchio Continente pressoché tutti al palo: Londra poco sotto la parità (-0,07%), leggermente più deboli Parigi e Francoforte (entrambi -0,19%). Milano intanto, dopo una scivolata, ha quasi annullato le perdite grazie al ritorno degli acquisti su titoli come Banca Generali (+1,26%), Fca (+0,98%) e Leonardo (+0,89%).