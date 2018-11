Poste: 10 impegni con i piccoli Comuni

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - L'Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, promette "dieci impegni" ai tremila sindaci di piccoli comuni che l'azienda ha riunito oggi a Roma. E promette che tra un anno ci sarà una nuova occasione di incontro per confrontarsi ancora e "rendere conto" del rispetto di ogni promessa. Il primo è "in tutti i Comuni non chiuderemo nessun ufficio postale". "Dovete e potete contare su Poste italiane e sulle azioni che farà per rendere le vostre comunità e i nostri servizi i più efficienti possibili", dice alla platea di primi cittadini, in molti con la fascia tricolore.