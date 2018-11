Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le Borse europee aprono in rialzo.

I listini del Vecchio continente guardano in modo positivo alla svolta del governo italiano sulla manovra finanziaria. E sullo sfondo l'attesa per il discorso del presidente della Bce, Mario Draghi. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1349 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,8%. In positivo Francoforte (+1,1%), Londra (+0,85%) e Parigi (+0,72%).