Borsa: Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le Borse asiatiche archiviano in rialzo la prima seduta della settimana. I listini sono stati spinti dal buon andamento dei settori delle costruzioni e dei trasporti, dopo l'annuncio dell'assegnazione dell'Expo 2025 alla città di Osaka. Sullo sfondo restano le tensioni commerciali e l'attesa per l'incontro tra Usa e Cina sul tema dei dazi.

Guardando al vecchio continente atteso per oggi l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi.

In rialzo Tokyo (+0,76%) con lo yen stabile a 113,20 sul dollaro, e a un valore di 128,40 sull'euro. A mercati ancora aperti avanzano Hong Kong (+1,4%), Seul (+1,2) e Mumbai (+0,1%).

In territorio negativo Shanghai (-0,3%) e Shenzhen (-0,5%).

Sul fronte degli appuntamento macroeconomici previsti i dati sui nuovi mutui nel Regno Unito, l'indice Ifo in Germania e dagli Stati Uniti i dati della Fed di Chicago e di Dallas.