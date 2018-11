Piaggio Aero:sindacati,anticipare tavolo

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Nella vicenda Piaggio Aero i rappresentanti sindacali liguri chiedono di anticipare l'incontro al Mise fissato il 7 dicembre: "La situazione sta precipitando e non si può aspettare così a lungo", affermano in una nota Alessandro Vella (segretario Fim Cisl Liguria), Antonio Caminito (Fiom Cigl Liguria) e Antonio Apa (Uilm Uil Liguria).

"La convocazione per il 7 dicembre presso il Ministero dello Sviluppo Economico per Piaggio è l'ennesimo segnale di un Governo che viaggia a due velocità tra le cose che si dicono e le cose che si fanno - affermano -. Abbiamo richiesto un incontro urgente e ci viene fissato dopo 16 giorni, affermando tra l'altro che è stato concordato con il sindacato. Nessuno di Genova e Savona ha concordato tale data. Il Governo anticipi la data dell'incontro".