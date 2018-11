Dl fisco, dal 2020 parte dichiarazione precompilata Iva

Partirà dal 2020 la precompilata per le liquidazioni trimestrali e la dichiarazione annuale Iva. Lo prevede un emendamento M5S al decreto fiscale approvato in commissione Finanze al Senato che recepisce la proposta del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore. La novità scatta grazie ai dati che saranno acquisiti attraverso l'obbligo generalizzato di fattura elettronica che scatta dal 2019 e da quello di trasmissione dei corrispettivi. Per chi accetta la precompilata viene meno l'obbligo di registro delle fatture e degli acquisti.



Torna l'incompatibilità tra il commissario per il piano di rientro sanitario e ogni altro incarico istituzionale. Lo prevede un emendamento del relatore al decreto fiscale approvato dalla commissione Finanze del Senato che fa retromarcia rispetto al 'doppio ruolo' governatore-commissario consentito dal governo Renzi a partire dal 2017, tornando alle regole originarie disposte anche dal Patto per la salute 2014-2016. La norma si applica anche ai commissariamenti in corso, con 90 giorni per procedere alle nuove nomine.



Un ritocco che consenta alle Bcc della Federazione provinciale dell'Alto Adige (le Raiffeisen) di optare per i sistemi di tutela sul modello tedesco e un rafforzamento della vigilanza sui nuovi gruppi in modo da tutelare i principi di mutualità alla base della cooperazione. Si limitano a queste due modifiche gli emendamenti approvati in commissione Finanze del Senato sul credito cooperativo. Ritirati gli emendamenti della Lega fatti propri da Fdi che 'smontavano' la riforma. Accolto un odg che impegna il governo a tutelare il sistema mutualistico.



Ancora un anno di tempo per la trasformazione delle grandi banche popolari in Spa. La commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento di Fdi, sottoscritto dagli altri partiti, eccetto il Pd, che sposta dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per completare la riforma, che impone la trasformazione agli istituti che superano gli 8 miliardi di attivi. All'appello mancano ancora Popolare di Bari e di Sondrio.



Cinque milioni in più nel 2018 alle imprese ferroviarie per il trasporto delle merci. Lo prevede un emendamento al dl fisco presentato dal relatore e approvato dalla commissione Finanze del Senato. La misura incrementa le "risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro" dalla legge finanziaria del 2014 che fissava il tetto a 100 milioni di euro. La copertura arriva dal Fondo per le esigenze indifferibili.