Di Maio, in stampa 5-6 milioni di tessere per il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza sarà "il più grande investimento sul capitale umano", dice il ministro Luigi Di Maio, ospite di Piazza Pulita su La7. Ogni beneficiario riceverà "una tessera a casa ed una serie di impegni da prendere. Ho già dato mandato di stampare le prime cinque o sei milioni di tessere elettroniche", dice. "Avrete tutti i parametri a breve", dice delle regole che accompagneranno il provvedimento. E sulla distanza da casa per le offerte di lavoro spiega che non sarà definita per "raggio di chilometri" ma "in macroaree". Rischio di alimentare il lavoro nero. Chi riceve il reddito di cittadinanza "non avrà il tempo. Queste persone saranno impegnate per tutta la giornata".