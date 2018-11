Borsa: Milano in rialzo, bene Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Piazza Affari accelera a metà mattina (Ftse Mib +0,85% a 18.761 punti) spinta dal calo del differenziale tra Btp e Bund tedeschi, che viaggia a cavallo della soglia psicologica dei 300 punti base. Ne traggono vantaggio i bancari Banco Bpm (+3,17%), Unicredit (+2,54%), Ubi Banca (+2,45%), Mediolanum (+2,2%) e Mediobanca (+2,06%). Bene anche Mps (+2,13%), volatile Carige per l'esiguità del prezzo (0,16 centesimi di euro). Acquisti su Mediaset (+2,01%) e Tim (+1,73%), con le diverse ipotesi in campo sul futuro assetto della rete, Enel (+0,86%) ed Stm (+0,6%). Il calo del greggio penalizza Saipem (-0,89%) ed Eni (-0,77%), mentre Tiscali, che ha diffuso la semestrale, non riesce a fare prezzo e segna un rialzo teorico dell'11,11%. Bene Piaggio (+1,97%), su cui Omniaholding ha rafforzato la presa, e Netweek (8,33%), che ha lanciato nuove testate locali. Bene Landi Renzo (+4,93%) e Juventus (+3,63%), giù invece Gabetti (-3,72%).