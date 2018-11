Borsa: Europa sale, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Si confermano positive le principali Borse europee, guidate da Milano (+0,6%) con il calo dello spread tra Btp e Bund, che si mantiene a cavallo dei 300 punti. Rallentano Londra (+0,1%), Madrid (+0,13%), Francoforte (+0,14%) e Parigi (+0,17%), mentre i futures Usa restano negativi in vista della ripresa degli scambi dopo il ponte festivo del Ringraziamento. Sotto alle stime gli indici Pmi in Germania e nell'Ue a differenza che in Francia, mentre gli analoghi dati Usa, previsti stabili, sono attesi nel pomeriggio.

Salgono i bancari Unicredit (+2,43%), Ubi Banca (+2,29%) e Banco Bpm (+2,13%), favoriti dallo spread Btp/Bund stabile sui 300 punti, mentre a Londra Lloyds (+2%) ed Hsbc (+0,91%) si muovono sulla scia dell'accordo per la Brexit. Pesa sui petroliferi Subsea 7 (-4,13%), Tullow (-2,99%), Shell (-1,95%), Total (-1,45%) ed Eni (-0,38%) il calo del greggio pesa, sprint di Renault (+3,79%), spinta dagli analisti, dopo i forti cali subiti per l'arresto in Giappone del numero uno Carlos Ghosn.