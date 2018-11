Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Le Borse europee chiudono in rialzo senza subire particolari scossoni dall'andamento negativo di Wall Street. Sullo sfondo restano le attese per l'incontro tra Usa e Cina sui dazi, il crollo del prezzo del petrolio e gli indici Pmi di Germania e Ue sotto le attese. In calo l'euro sul dollaro a 1,1333 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Francoforte (+0,49%), Parigi (+0,18%) e Madrid (+0,12%). In controtendenza Londra (-0,11%).