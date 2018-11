Leonardo, Profumo: 'Dopo 9 mesi, più fiducia su piano'

"Confermo totalmente la fiducia nel piano che abbiamo sviluppato", dice l'A.d di Leonardo, Alessandro Profumo del piano industriale 2018-2022 che ha presentato lo scorso gennaio delineando 'un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo'. "Anzi - sottolinea in una intervista all'ANSA - dopo 9 mesi di lavoro sono ancora più convinto che lo realizzeremo: abbiamo visto i numeri dei primi 9 mesi quindi c'è una piena consapevolezza del fatto che siamo sulla strada giusta". In una fase in cui gli elicotteri sono tornati a spingere i ricavi, archiviando il profit warning dello scorso novembre, quanto possono incidere oggi rallentamento dei mercati e tensioni internazionali? Può "trarre in inganno", risponde, "l'andamento dei mercati finanziari che, ovviamente, in questo momento penalizza tutto il sistema Paese. Però non ci preoccupa dal punto di vista della realizzazione del nostro piano industriale".

Mentre, "certamente le tensioni nel commercio internazionale portano ad una riduzione della crescita globale, ed è problematico per tutti, ovviamente. Ma rispetto al nostro settore, che è un po' anticiclico, le tensioni che inevitabilmente nascono da questa situazione legata a relazioni internazionali, favoriscono lo sviluppo e la crescita di un settore che si occupa di sicurezza". Alessandro Profumo interverrà domani ai Med Dialogues di Roma, il forum internazionale sul Mediterraneo organizzato da Farnesina e Ispi. Con l'Italia quarto Paese esportatore nell'area, quali opportunità di sviluppo? "Siamo una azienda italiana, ed internazionale nel contempo, fortemente radicata nel Mediterraneo. E' ovvio che tutto quello che succede nel Mediterraneo è rilevante per il nostro Paese e pensiamo che le tecnologie di Leonardo possano avere un impatto significativo sui processi di sicurezza, quindi sulla crescita e lo sviluppo di questa area".

Il settore aerospazio, difesa e sicurezza "è basato moltissimo sul tema del trasferimento di tecnologia - aggiunge -. Con alcuni Paesi stiamo lavorando per localizzare attività di montaggio, in altri casi di produzione, in altri casi ancora di ricerca e sviluppo. Portiamo anche una crescita delle capacità di questi Paesi nei quali operiamo". Quali le opportunità, solo gare e commesse o anche joint venture o acquisizioni? E quanto possono essere un condizionamento le partnership che Leonardo ha in altri Paesi, come la Francia che ha forti interessi nell'area Med? "E' una industria incredibilmente interessante. Con molti soggetti si è in contemporanea partner concorrenti, fornitori e clienti. Leonardo, come è tipico delle aziende del settore, ha una grande flessibilità di modelli: in alcuni casi con gli amici francesi competiamo in altri casi collaboriamo".

Nell'area Med volano oltre 500 elicotteri 'Leonardo', con centri di manutenzione, assistenza, formazione. E' il principale fornitore di radar per il traffico aereo in Marocco oltre a fornire sistemi in Somalia, Kenya, Etiopia, Senegal e altri Paesi. E impiega tecnologie per proteggere le infrastrutture critiche, per sicurezza fisica e cybersicurezza. "Pensiamo all'Algeria dove abbiamo un accordo per lo sviluppo in loco di elicotteri, e pensiamo alla Turchia con la quale lavoriamo sempre nel mondo degli elicotteri ma ci sono anche altre attività", dice Profumo: "In Turchia abbiamo avviato un centro di controllo su ciò che accade nei mari, a Izmir, ed è estremamente importante per avere consapevolezza di quello che accade nel Mediterraneo": è stato inaugurato oggi in un PAese in cui Leonardo ha realizzato anche un sistema per la gestione del traffico aereo che connette 20 aeroporti, con oltre 600 postazioni di controllo.