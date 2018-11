Immobiliare: patrimonio fondi a 55 mld

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Continua la fase di crescita del risparmio gestito in fondi immobiliari. In Italia il patrimonio complessivo gestito dai fondi è atteso aumentare del 2,8% quest'anno e il prossimo, fino a raggiungere 55 miliardi di euro nel 2018 e 56 miliardi nel 2019. Questi sono alcuni dei dati emersi dell'aggiornamento del Rapporto 2018 "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato daScenari Immobiliariin collaborazione con loStudio Casadei e presentato a Roma Sul mercato immobiliare al momento operano 430 fondi, cresciuti nel numero anche per l'utilizzo come veicolo da parte dei soggetti esteri che, in modo crescente, operano in Italia. E per il futuro annunciata politica delle privatizzazioni di beni pubblici potrebbe dar vita a nuovi e importanti fondi immobiliari, come accaduto nel decennio passato.

Il comparto degli uffici continua a trainare gli investimenti concentrando oltre il 60%, seguito dal retail. L'indebitamento del sistema dei fondi è in calo a 23 miliardi di euro