Borsa: Milano in calo con energia e Tim

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Seduta in calo per Piazza Affari così come per le altre Borse europee . Il Ftse Mib cede lo 0,69% a 18.603 punti. Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 308 punti base, contro i 309 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,449%. La flessione dei prezzi del greggio pesa sul settore energetico con Eni che perde il 2,13% e Saipem il 3,36%. Vendite anche su Tim (-1,8%) mentre il vice premier Di Maio ha smentito la messa a punto di progetti di scorporo della rete. Risale invece Banco Bpm che guadagna il 2,98%. Più contenuta Bper (+0,58%) mentre fuori dal paniere principale chiude piatta Carige.