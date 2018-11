Borsa: Europa ritraccia, Milano (-0,95%)

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Le Borse europee ritracciano dopo le chiusure in positivo di ieri: Parigi lascia sul campo oltre mezzo punto percentuale (-0,55%), Londra qualcosa di più (-0,65%). In calo anche Francoforte (-0,48%). Anche Madrid è in flessione (-0,8%), mentre Milano è la peggiore (-0,95%). Ad appesantire i listini del Vecchio Continente (l'indice Stx Europ 600 cede l'1,7%) sono per lo più le utilities (-1,4%) ma vanno male anche le Tlc, dove spiccano le perdite di Iliad (-3,5%), Vodafone (-3,3%), e Tim (-1,2%). Sotto pressione soprattutto le banche con Banco Bpm (-2,7%), Credit Suisse (-2,4%), Unicredit (-2,4%), Santander (-2,2%), Credit Agricole (-1,7%) e Deutsche Bank (-1,7%). In rialzo solo il settore dei prodotti di consumo con Henkel (+0,3%), Unilever (+0,4%) e L'Oreal (+0,2%).