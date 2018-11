Wall Street giù,brucia guadagnai 2018

(ANSA) - NEW YORK, 20 NOV - Wall Street in negativo per il 2018. I listini americani procedono in forte calo, con il Dow Jones e il Nasdaq che perdono più del 2%, lo S&P 500 cede l'1,95%. Cali che, sommati alla brusca frenata delle ultime sedute, fanno bruciare a Wall Street i guadagni accumulati dall'inizio dell'anno e la fanno girare in territorio negativo.