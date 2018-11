Tim insegna a costruire robot a scuola

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Robotica e Internet of Things saranno insegnati ai ragazzi delle scuole medie da Tim, insieme a Olivetti e con la collaborazione di Codemotion, nell'ambito del protocollo d'intesa siglato con il Miur. ScuolaDigitaleTim parte da L'Aquila e arriverà a Milano, Roma, Catania, Padova, Firenze, Napoli, Bari, Torino, Bologna, Matera, Genova, Udine, Cosenza e Cagliari, coinvolgendo circa 3000 studenti dagli 11 ai 13 anni in laboratori. I ragazzi attraverso l'uso di motori, luci e suoni saranno guidati nella realizzazione di piccoli prototipi elettronici e di un vero e proprio robot e in alcuni appuntamenti in aula il protagonista sarà Microninja, un minicomputer a misura di bambini prodotto da Olivetti. La formazione continua a casa dalla piattaforma scuoladigitale.tim.it con 9 video-lezioni, card didattiche ed un'area commenti moderata. Il concorso 'Share the code' conclude il progetto raccogliendo i prototipi realizzati con le competenze acquisite.