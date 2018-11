Ey: Sonia Bonfiglioli è prima donna "imprenditore dell'anno"

Sonia Bonfiglioli, presidente e amministratore delegato della Bonfiglioli Riduttori, è la prima donna ad aggiudicarsi il premio Ey "L'Imprenditore dell'anno".

Il riconoscimento, giunto alla ventiduesima edizione, è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di euro, che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell'economia.



Bolognese, ingegnere meccanico, Sonia Bonfiglioli è l'imprenditrice dell'anno 2018 "per aver portato, con determinazione e tenacia, il gruppo, fondato dal padre nel 1956, ad affermarsi come una realtà mondiale fra le più importanti del proprio settore - recita la motivazione della giuria -. Capace di raccogliere e affrontare le sfide dettate dai tempi promuovendo ricerca e innovazione, ponendo sempre al centro il fattore umano". Il gruppo Bonfiglioli, con un fatturato di oltre 800 milioni di euro, è leader mondiale dell'automazione industriale ed è presente in tutto il mondo. "La Bonfiglioli, fin dalla mia infanzia, ha sempre fatto parte della mia vita", dice la presidente in occasione della cerimonia di premiazione a Piazza Affari. "Oggi il gruppo è cresciuto e l'80% dei nostri prodotti trova un utilizzo fuori dai confini nazionali", spiega Bonfiglioli, sottolineando che "il premio è prima di tutto il riconoscimento alle 3.700 persone in tutto il mondo che, con talento e impegno, hanno contribuito e partecipato al suo sviluppo"