Enel, non usciremo mai da Open Fiber

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - L'Enel "non uscirà mai da Open Fiber, perché non è nelle nostre corde farlo". Lo ha chiarito l'amministratore delegato Francesco Starace. "Open Fiber - ha proseguito - è un'impresa che sta facendo un ottimo lavoro, ha ottenuto 3,8 miliardi di finanziamenti, sta lavorando benissimo, siamo molto soddisfatti della performance che supera le nostre aspettative". L'obiettivo di Open Fiber, ha ricordato ancora, "è di cablare con la fibra l'intero Paese in modo granulare, a costi competitivi e in un lasso di tempo breve".