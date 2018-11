Borsa: Milano in calo con Saipem, banche

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Seduta carica di tensione per Piazza Affari sulle attese della bocciatura da parte di Bruxelles della manovra economica italiana. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,87% a 18.471 punti, su valori che non vedeva da dicembre 2016. Anche lo spread tra Btp e Bund cresce. Il differenziale sale a 326 punti base da 322 di ieri (in corso di giornata si è spinto fino a 335). Mentre il tasso sul decennale del Tesoro si porta al 3,61%. Sotto pressione in particolare Saipem (-7,23%) e i bancari con Banco Bpm che perde il 5,43%, Carige il 5,56%, Mediolanum il 4,47%, Mps il 3,26%. Male poi Moncler (-3,97%) ed Exor (-3,40%). Tiene Enel (+0,79%) in scia al piano strategico al 2021 che prevede investimenti per 27,5 miliardi di euro. Fuori dal paniere principale rialzo per Astaldi (+1,06%).