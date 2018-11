Borsa: Europa peggiora con listini a -1%

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee peggiorano con la gran parte dei listini che cedono l'1%, appesantiti dalle perdite dei titoli tecnologici (-3%) in scia con le forti perdite di ieri del Nasdaq. Sullo sfondo i timori per le tensioni commerciali e la situazione politica in Italia, Francia e Regno Unito. Lo spread tra Btp e Bund tedesco si attesta a quota 325 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,6%. Sul fronte valutario stabile l'euro sul dollaro a 1,1415 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1%. In forte calo Madrid e Francoforte (-1,3%), Parigi (-1,1%), Milano (-1%) e Londra (-0,5%). Tra i tecnologici soffrono Wirecard (-7%), Nokia (-3,1%) e Logitech (-3%). A Piazza Affari soffrono le banche con Carige (-5,5%), Banco Bpm (-3,9%), Mps (-2,7%), Unicredit (-2,4%) e Ubi (-2,2%). In calo anche i tecnologici con Stm (-2,8%) e Prysmian (-2,7%). In negativo anche Tim (-1%) mentre Mediaset è piatta. In positivo Enel (+2,1%), con il nuovo piano strategico.