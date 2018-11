Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee aprono in calo dopo la drastica correzione del listino tecnologico Nasdaq.

Sugli umori degli investitori pesano le incertezze politiche nel Regno Unito sul tema della Brexit, le proteste in Francia per l'innalzamento delle tasse sui carburanti ed il confronto tra Ue e governo italiano sulla manovra finanziaria. Si guarda anche alle tensioni commerciali tra Usa e Cina in vista dell'incontro tra i presidenti dei due Paesi. Sul fronte valutario l'euro è stabile sul dollaro a 1,145 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,6%. In rosso Francoforte (-0,88%), Parigi (-0,45%), Londra (-0,11%) e Madrid (-0,5%).