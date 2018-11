Petrolio: in aumento a 57,14 dollari

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Quotazioni del petrolio in netto rialzo in avvio di settimana sulla possibilità che l'Opec decida per un maggiore taglio della produzione:i contratti sul greggio Wti con scadenza a dicembre che scadono oggi segnano un incremento di 68 centesimi a 57,14 dollari al barile. Il Brent sale di 55 centesimi a 67,31 dollari.