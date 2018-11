Di Maio, inceneritori? Roba vintage

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO, 19 NOV - "Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano.

Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti. Ma oggi parlare di inceneritori è come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage ma sempre vintage rimane".

Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - in merito alle polemiche sui rifiuti in Campania - a Pomigliano d' Arco (Napoli) per la firma di un protocollo d' intesa per l' alternanza scuola-lavoro."Il piano Terra dei Fuochi di oggi come il primo atto di una battaglia senza quartiere da vincere" dice Di Maio anticipando alcuni dei contenuti del protocollo che il governo siglera' oggi a Caserta. "Noi combattiamo contro la camorra e la camorra prova a organizzarsi con altri strumenti per bruciare rifiuti ma è per questo che al Ministero dell' Ambiente c'è Sergio Costa, il generale che ha scoperto Terra dei fuochi".