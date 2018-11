Borsa Milano piatta, bene banche

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Piazza Affari arriva a metà giornata avvicinandosi alla parità (Ftse Mib +0,1%), sostanzialmente in linea con l'Europa, dopo l'avvio di seduta più positivo: sempre bene Banco Bpm e Tim che salgono di oltre il 3%, solida anche Ubi (+2,3%), mentre Salvatore Ferragamo cede più di tre punti percentuali.

Qualche acquisto anche su Intesa e Unicredit che crescono dell'1%, in ribasso di due punti Saipem e Tenaris, mentre Mediobanca perde il 3,8% per effetto dell'anticipo dello stacco dei dividendi. Molto volatili i 'piccoli' titoli di Carige (+11%) e Astaldi (-15%).