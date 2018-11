Borsa: Milano ok con Tim, giù Mediobanca

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - I primi scambi confermano l'avvio positivo di Piazza Affari: l'indice Ftse Mib sfrutta la minor tensione in avvio del mercato telematico sui titoli di Stato italiani e sale dello 0,8%, con Tim che cresce del 2,5% dopo la nomina di Gubitosi ad amministratore delegato.

Tra gli altri titoli principali, bene Stm (+2,5%) sul recupero internazionale dei titoli hi-tech, con Cnh che cresce del 2,4%. Tra le banche acquisti su Ubi (+1,8%) e Mps (+1,6%) mentre Banca Mediolanum scende dell'1,6% e Mediobanca scivola del 3% tra scambi consistenti ma non eccezionali. Debole anche Ferragamo (-3,5%), mentre tra i titoli a bassa capitalizzazione in rialzo dell'11% Banca Carige, come sempre molto volatile.