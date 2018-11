Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Le Borse europee chiudono in calo sull'onda delle forte perdite di Wall Street. Sullo sfondo le tensioni politiche nel Regno Unito sulla Brexit, il confronto tra Italia e Ue sulla manovra finanziaria e la protesta in Francia contro il caro-carburante. L'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1446 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,7%. In rosso Francoforte (-0,85%), Parigi (-0,79%), Madrid (-0,56%) e Londra (-0,19%).