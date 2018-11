Borsa: Asia positiva, bene Cina

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Prima seduta di settimana in rialzo per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico dopo il recupero in ottobre delle esportazioni giapponesi e il barometro della tensione commerciale tra Cina e Stati Uniti che in queste ore, secondo gli operatori finanziari, starebbe migliorando.

Tokyo ha concluso la sua giornata in aumento dello 0,6%, con Shanghai in crescita dello 0,9%, mentre Hong Kong sta concludendo positiva di mezzo punto percentuale. In rialzo finale dello 0,3% l'indice generale di Seul mentre il Kosdaq, che raggruppa i titoli hi-tech, ha corso del'1,7%. Qualche vendita nel finale di seduta a Singapore con Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, che ha chiuso in calo dello 0,6%.

Incerti infatti i futures sull'avvio dei listini del Vecchio continente, con Londra che dovrebbe aprire in lieve calo.