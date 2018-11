Draghi, inflazione ancora non convince

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - L'inflazione di base dell'Eurozona "continua a oscillare intorno all'1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi a Francoforte. Ciò potrebbe avere ripercussioni sull'addio al Qe programmato a fine dicembre: se i dati in arrivo confermeranno la convergenza verso gli obiettivi la Bce procederà come stabilito. Ma "il consiglio ha anche notato che le incertezze sono aumentate" e dunque "a dicembre, con le nuove previsioni disponibili, saremo più in grado di fare una piena valutazione".