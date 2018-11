Borsa Milano in rialzo con Fincantieri

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. L'indice dei titoli a maggior capitalizzazione guadagna poco meno di mezzo punto percentuale (+0,48%). Fuori dal Ftse Mib balza Astaldi, sempre in asta di volatilità (+22,6% teorico a 0,52 euro) dopo la manifestazione di interesse di ieri di Salini Impregilo (+0,6%). Bene anche Fincantieri (+3%) che sempre ieri a mercati chiusi ha annunciato un contratto da oltre 200 milioni di euro con l'armatore Windstar Cruises. Guadagnano Brembo (+1,5%), Unipol (+1,7%) e Recordati (+1,7%); in rialzo anche il lusso di Ferragamo (+1,7%) e di Moncler che rimbalza dopo i cali della vigilia (+0,9%). Le quotazioni del petrolio giovano a Saipem (+1,2%) ed Eni (+1%).

Acquisti su Tim (+0,5%) in attesa del Cda di domenica che dovrebbe indicare il nuovo A.d., dopo l'uscita di Amos Genish.

Scivola Carige (-5,2%). In ribasso anche Prysmian (-1,2%), Stm (-0,9%).