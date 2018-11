Borsa: Asia contrastata, pesa Brexit

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - I mercati asiatici sono contrastati. Pesano i timori sulle prospettive di una svolta nella trattativa tra Cina e Stati Uniti sulla disputa commerciale. Inoltre l'incertezza dell'esito dei negoziati sulla Brexit, che ha appesantito ieri le piazze europee, e le ripercussioni sui titoli tecnologici (dopo il fatturato sotto le stime del produttore Usa di chips per videogiochi Nvidia) hanno influito sulla Borsa di Tokyo. Il Nikkei ha segnato un ribasso dello 0,57%. Lo yen è tornato a indebolirsi a 113,30 sul dollaro, e sull'euro a un valore di 128,50. In calo Hong Kong (-0,15% a contrattazioni ancora in corso), mentre guadagnano le piazze cinesi di Shanghai (+0,4%) e Shenzhen (+0,8%). Cede Taiwan (-0,3%), mentre sale il Kospi coreano (+0,21%). Tra i dati macroeconomici attesi oggi dai mercati, l'inflazione nella eurozona e la produzione industriale negli Usa.