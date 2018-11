Brexit, banche inglesi a picco in Borsa

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Le banche inglesi vanno a picco alla Borsa di Londra sui timori di una 'hard Brexit' dopo la bozza di accordo e le dimissioni a raffica dal governo di Theresa May.

Royal Bank of Scotland e Lloyds cedono rispettivamente il 6,77% e il 4,8%, segnando il calo più forte in due anni. Barclays, -4,8%, scende ai minimi dal settembre 2016.

Se da una parte una Brexit senza accordo rischia di complicare ancor più le prospettive di operatività delle grandi banche d'investimento da Londra verso i clienti europei, dall'altra una dipartita della stessa May aprirebbe la strada al laburista Jeremy Corbyn, che solo l'anno scorso ha detto che le banche farebbero bene a vederlo come "una minaccia". Continua il drastico calo della sterlina, scesa fino a 1,2751 dollari da 1,2990 di ieri. Alla vigilia del referendum del 2016 la valuta inglese viaggiava sopra gli 1,50 dollari.